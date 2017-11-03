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Trump'tan Clinton'a 'ön seçim' suçlaması

ABD Başkanı Trump, 12 günlük Asya turundan önce Twitter hesabından açıklamalar yaptı ve başkanlık yarışındaki rakibi Clinton'a ağır eleştiriler getirdi.

03 Kasım 2017 Cuma 20:31
Trump'tan Clinton'a 'ön seçim' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın, Demokrat Parti içindeki ön seçim sürecinde Vermont Senatörü Bernie Sanders'a karşı "hile yaparak ön seçimleri kazandığını" iddia etti.

AA'nın haberine göre; Trump, 12 günlük Asya turundan önce Twitter hesabından açıklamalar yaptı ve başkanlık yarışındaki rakibi Clinton'a ağır eleştiriler getirdi.

ABD Başkanı Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinden önce ön seçim sürecinde Demokratların öne çıkan iki ismi olan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Vermont Senatörü Bernie Sanders arasındaki rekabete ilişkin önemli iddiaları gündeme taşıdı.

"FBI VE ADALET BAKANLIĞINA GİDELİM"

"Gizli işbirliğiyle ilgili asıl hikaye, Donna Brazile'nin yeni kitabı. Sahtekar Hillary, Demokrat Parti Ulusal Komitesini (DNC) satın aldı, ardından Demokratların ön seçimlerini Çılgın Bernie'den çaldı. Pocahontas (Elizabeth Warren) efsanevi sahtekar Hillary Clinton'ın önderliğindeki Demokratların ön seçimlere hile karıştırdığını yeni açıkladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığına gidelim." açıklamasını yapan Trump, Demokrat Massachussetts Senatörü Warren'ın iddialarına atıfta bulundu.

"SANDERS İLE YARIŞACAĞIMI DÜŞÜNÜRDÜM"

Trump ayrıca "Bernie Sanders taraftarları, sahtekar Hillary tarafından ön seçimlerin çalınması dolayısıyla sinirli olmakta tamamen haklılar. Hilesiz bir şekilde her zaman Bernie Sanders ile yarışacağımı ve kazanacağımı düşünürdüm, Hillary ile değil. Haklıydım." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 20:31
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