Trump'tan cevam gecikmedi. O büyük kaybeden Hillary dalkavuğu!

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74. Altın Küre Ödül töreninde Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi. 67 yaşındaki oyuncu, gecedeki konuşmasında, isim vermeden seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi. Bu konuşmaya ise Trump, sosyal medyadan yanıt verdi.

O büyük kaybeden Hillary dalkavuğu

Twitter hesabından gönderdiği mesajda "Hollywood'un fazla abartılmış aktrislerinden biri olan Meryl Streep beni tanımıyor ancak dün gece Altın Küre'de bana saldırdı" diyen Trump, "O büyük kaybeden Hillary dalkavuğu." ifadelerini kullandı.

Trump'a yakıştıramadı!

Ödül konuşmasında onu yıl içerisinde en çok etkileyen olayı anlatan Meryl Streep, isim vermeden Trump'ın seçim kampanyası döneminde, engelli bir muhabirle dalga geçmesinin kalbine saplandığını, o koltukta oturacak bir insana yakıştıramadığını söylemişti.

Bunun üzerine Trump, "Engelli muhabirle dalga geçmedim ve asla böyle bir şey yapmam da." diyerek medyanın tutumunu eleştirdi.