Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan casusluk önlemi!

Trump yönetimi, Çin'in Amerikan telefon görüşmeleriyle ilgili casusluk yapmasını önlemek gerekçesiyle devletin yerli ve milli 5G ağı inşa etmesi seçeneğini değerlendiriyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:36
Trump'tan casusluk önlemi!

ABD'de 5G ihalesi yılan hikayesine döndü. Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, Çin'in Amerikan telefon görüşmeleriyle ilgili casusluk yapmasını önlemek gerekçesiyle, federal hükümet tarafından yerli ve milli 5G ağı inşa edilmesi seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi. 

 'ÇİN, SİBER TEHDİT'

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Çin'i, ABD'nin siber güvenliği ve ekonomi güvenliğine tehdit olarak değerlendirdiği belirtildi.

'DEVLET ÜÇ YIL İÇİNDE İNŞA ETSİN'

Axios haber sitesi tarafından ele geçirilen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bilgi notunda, 5G ağını kurma işinin Trump yönetimi tarafından devralınıp üç yıl içinde tamamlanması, gerekirse taşıyıcılara kiralanması öneriliyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK VERİ REZERVİ ÇİN'DE'

Bunun temel sebebi olarak da Çin'in yapay zeka alanında ABD'den daha hızlı ilerlemesi gösteriliyor.

Bilgi notunda, ''Veri, 21'inci yüzyılın petrolü konumunda ve Çin dünyanın en büyük veri rezervini inşa etti. Enformasyon alanında geleceğin başarısnı yakalamanın şartı, ülke çapında güvenli bir 5G ağı kurmaktır. Kuramazsak Çin'a karşı kalıcı dezavantaj içine düşeriz'' deniliyor. 

'TRUMP 6 AY İÇİNDE ELE ALACAK'

Reuters'in bilgi notuyla ilgili görüşünü aldığı Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ''Bu seçenek, yönetim içinde alt düzeyde tartışılıyor ve 6-8 ay içinde ABD Başkanı tarafından değerlendirilmesi bekleniyor'' dedi. Bir başka yetkili ise "Çinlilerin telefonlarımızı dinlemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'DEVLETLEŞTİRME ÇİN İŞİ DEĞİL Mİ'

 Haber ABD'de hafif bir şok etkisi yarattı. Amerikan devletinin Çin'e karşı yerli ve milli 5G ağı inşa niyeti ''Tam da Çin'in alacağı bir karar'' diye alaya alındı.

HUAWEI'YE ENGEL

ABD'de 5G teknolojisine geçişte altyapı inşasına talip şirketlerden biri de Çinli Huawei. Ancak daha önce AT&T'nin Huawei ile işbirliği girişimine Kongre'nin muhalefeti engel olmuştu.

ÖZEL SEKTÖRE REHBERLİK SEÇENEĞİ

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer senaryosu da özel sektörün devletin işaret edeceği taraflarla birlikte kendi altyapısını hazırlaması.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU KARŞI ÇIKTI

Nitekim son olarak Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Ajit Pai ''Federal hükümetin ülke çapında 5G ağı inşa etmesin ve işletmesine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorum'' açıklamasını yaptı. 5G çin federal harcamaların çok büyük olacağını ve serbest piyasa açısından ters tepeceğini, inovasyon ve yatırım alanında liderliğin hükümette değil özel sektörde olması gerektiğini savunan FCC Başkanı, Trump yönetimini özel sektörü altyapı inşasına teşvik için elinden geleni yapmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 21:36
  1. siber tehlike
  2. siber casusluk
  3. amerika
  4. çin
  5. 5g
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    1. PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor?..
    2. 17 yaşındaki genç kız tartıştığı..
    3. Sancaktepe'de sahte ilaç operasyonu
    4. Çin’de askeri uçak düştü
    5. FBI direktörü Andrew McCabe istifa etti
    6. Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazır
    7. AK Parti’den CHP’ye ÖSO yanıtı: CHP..
    8. Allah şeytanı niçin yarattı?
    9. Sergen Yalçın yeniden Süper Lig'de!
    10. Trump'tan casusluk önlemi!
    11. Bursa'da seyir halindeki otomobil alev..
    12. 20 maddede kansere karşı nasıl..
    13. Milletvekillerinden Arakanlı..
    14. Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında!
    15. Darbeci Sisi'ye destek
    16. İşte öldürülen terörist sayısı!
    17. PYD'den tuhaf Esed açıklaması
    18. CHP'li 'korkak' vekilden Çavuşoğlu'na..
    19. AB'den ABD'ye tehdit
    20. Hizbullah İsrail’i uyardı: Ordunuzu..
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye
    Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye
    Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti
    Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!