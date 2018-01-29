Trump'tan casusluk önlemi!

ABD'de 5G ihalesi yılan hikayesine döndü. Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, Çin'in Amerikan telefon görüşmeleriyle ilgili casusluk yapmasını önlemek gerekçesiyle, federal hükümet tarafından yerli ve milli 5G ağı inşa edilmesi seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

'ÇİN, SİBER TEHDİT'

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Çin'i, ABD'nin siber güvenliği ve ekonomi güvenliğine tehdit olarak değerlendirdiği belirtildi.

'DEVLET ÜÇ YIL İÇİNDE İNŞA ETSİN'

Axios haber sitesi tarafından ele geçirilen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bilgi notunda, 5G ağını kurma işinin Trump yönetimi tarafından devralınıp üç yıl içinde tamamlanması, gerekirse taşıyıcılara kiralanması öneriliyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK VERİ REZERVİ ÇİN'DE'

Bunun temel sebebi olarak da Çin'in yapay zeka alanında ABD'den daha hızlı ilerlemesi gösteriliyor.

Bilgi notunda, ''Veri, 21'inci yüzyılın petrolü konumunda ve Çin dünyanın en büyük veri rezervini inşa etti. Enformasyon alanında geleceğin başarısnı yakalamanın şartı, ülke çapında güvenli bir 5G ağı kurmaktır. Kuramazsak Çin'a karşı kalıcı dezavantaj içine düşeriz'' deniliyor.

'TRUMP 6 AY İÇİNDE ELE ALACAK'

Reuters'in bilgi notuyla ilgili görüşünü aldığı Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ''Bu seçenek, yönetim içinde alt düzeyde tartışılıyor ve 6-8 ay içinde ABD Başkanı tarafından değerlendirilmesi bekleniyor'' dedi. Bir başka yetkili ise "Çinlilerin telefonlarımızı dinlemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'DEVLETLEŞTİRME ÇİN İŞİ DEĞİL Mİ'

Haber ABD'de hafif bir şok etkisi yarattı. Amerikan devletinin Çin'e karşı yerli ve milli 5G ağı inşa niyeti ''Tam da Çin'in alacağı bir karar'' diye alaya alındı.

HUAWEI'YE ENGEL

ABD'de 5G teknolojisine geçişte altyapı inşasına talip şirketlerden biri de Çinli Huawei. Ancak daha önce AT&T'nin Huawei ile işbirliği girişimine Kongre'nin muhalefeti engel olmuştu.

ÖZEL SEKTÖRE REHBERLİK SEÇENEĞİ

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer senaryosu da özel sektörün devletin işaret edeceği taraflarla birlikte kendi altyapısını hazırlaması.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU KARŞI ÇIKTI

Nitekim son olarak Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Ajit Pai ''Federal hükümetin ülke çapında 5G ağı inşa etmesin ve işletmesine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorum'' açıklamasını yaptı. 5G çin federal harcamaların çok büyük olacağını ve serbest piyasa açısından ters tepeceğini, inovasyon ve yatırım alanında liderliğin hükümette değil özel sektörde olması gerektiğini savunan FCC Başkanı, Trump yönetimini özel sektörü altyapı inşasına teşvik için elinden geleni yapmaya çağırdı.