Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan Büyükelçi Bass'la ilgili flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan'a atamak için Senato'ya aday gösterdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:57
Trump'tan Büyükelçi Bass'la ilgili flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halen ABD'nin Ankara  Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday gösterdiği  bildirildi. 

Beyaz Saray, Trump'ın Kongreye gönderdiği ve yeni büyükelçi  atamalarını içeren listeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Trump'ın, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini  yürüten Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday gösterdiği ifade edildi. Yeni görevine  başlayabilmesi için Senato Genel Kurulundan onay alması gereken Bass'ın yerine  gelecek yeni büyükelçinin kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

ABD Senatosu, 17 Eylül 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın  Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Bass’ın atamasına onay vermiş, Bass 8 Ekim  2014'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Syracuse Üniversitesi'nden mezun olan Bass,  2004-2005 yıllarında da  dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Avrupa ve Avrasya konularında özel  danışmanı olarak görev yapmıştı. Bass, 2005-2008 yıllarında Dışişleri Bakanlığı  Operasyonlar Merkezi Direktörlüğü görevinde bulunmuştu. Merkez, Bass'ın direktör  olduğu dönemde, Katrina Kasırgası sonrasında uluslararası yardımların koordine  edilmesi dahil, bakanlığın 25'i aşkın krize tepkisini idare etmişti. 2008-2009  yıllarında Bağdat İl İmar Timi'ne başkanlık eden Bass, 2009-2012 yıllarında  ABD'nin Tiflis Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:57
  1. trump
  2. abd
  3. john bass
  4. abd ankara büyükelçisi
  5. Bağdat
  6. Ankara
  7. Avrupa
  8. Avrasya
  9. Afganistan
  10. Beyaz Saray
  11. Barack Obama
  12. Katrina Kasırgası
  13. Dışişleri Bakanlığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını kaybetti!
    1. Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını..
    2. Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    3. Putin dev dergiye kapak oluyor
    4. Kordon'da denizanası istilası
    5. Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi..
    6. Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor
    7. Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!
    8. Fenerbahçe için önemli gün!
    9. Petkim'e yeni statüsü
    10. Muğla Valisi'nden deprem açıklaması:..
    11. Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye..
    12. Alman bakandan hadsiz benzetme!
    13. CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15..
    14. Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik
    15. Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...
    16. Valilik duyurdu: Büyük operasyon..
    17. Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
    18. FETÖ’den tutuklanan savcı, suçu..
    19. 6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da..
    20. Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi..
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı