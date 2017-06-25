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Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık geleneği yıktı!

Donald Trump yönetimi, 21 yıllık Beyaz Saray'da iftar geleneğini bu yıl gerçekleştirmedi.

25 Haziran 2017 Pazar 14:25
Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık geleneği yıktı!

1996'dan bu yana Ramazan'ın son günü Beyaz Saray'da verilen geleneksel iftar yemeği 21 yıl sonra ilk kez bu yıl yapılmadı.

İFTAR BU YIL YAPILMADI

The Independent'ta yer alan habere göre Trump yönetimi, Clinton, Bush ve Obama'nın başkanlıklarında ABD'li Müslümanların katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğini bu yıl gerçekleştirmedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu yıl Dışişleri Bakanlığı'nda iftar organizasyonu yapılmayacağını duyurmuştu.

İLK İFTAR 1805 YILINDA YAPILDI

Beyaz Saray'daki ilk iftar yemeği 1805 yılında dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson tarafından Tunus elçisi şerefine verilmişti.

1996 YILINDA GELENEK HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

1996 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi First Lady Hillary Clinton, Beyaz Saray'da iftar yemeği vermiş, sonrasında bu etkinlik yıllık bir geleneğe dönüşmüştü.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 14:25
  1. Rex Tillerson
  2. ABD
  3. BEYAZ SARAY
  4. Thomas Jefferson
  5. Bill Clinton
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