Trump'tan 4.4 trilyon dolarlık teklif

ABD Başkanı Donald Trump, 4,4 trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçe teklifini Kongre’ye sundu.

“Verimli, Etkili, Sorumlu: Bir Amerikan Bütçesi” başlıklı 160 sayfalık bütçe teklifinde, ABD Savunma Bakanlığı, 686 milyar dolarla en fazla finansman sağlanan bakanlık olurken, diğer bakanlıklara bu rakamın onda birinden daha az bütçe tahsis edilmesi dikkati çekti.

Pentagon ve İç Güvenlik dışındaki tüm bakanlıkların harcamalarını azaltması öngörülen bütçe teklifindeki yaklaşık rakamlara göre, Sağlık Bakanlığına 68 milyar dolar, Eğitim Bakanlığına 60 milyar dolar, İç Güvenlik Bakanlığına 46 milyar dolar, Konut ve Şehirleşme Bakanlığına 39 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığına 26 milyar dolar ayrılması talep ediliyor.

OBAMACARE'İN İPTALİ İÇİN 675 MİLYAR DOLAR

Bütçe teklifinde eski Başkan Barack Obama tarafından yürürlüğe sokulan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) iptaline 675 milyar dolar ayrılması planlanırken, ABD Hazine ve Sağlık bakanlıkları arasında paylaşılması öngörülen söz konusu rakam, birçok bakanlığa ayrılan finansmanı aştı.

Trump yönetimi, bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ve Meksika sınırına örmek istediği duvar için 18 milyar dolar ayrılmasını talep etti.

Kongre'ye sunulan teklif, yoksul Amerikalılara sağlanan gıda pullarından sağlık sigortasına, kamu destekli tıbbi araştırma ve otoyol fonlarına kadar birçok alanda kesintiye gidilmesini hedefliyor.

BÜTÇE AÇIĞI 1 TRİLYON DOLAR ARTACAK

Yasalaşması durumunda birçok federal kurumun harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın, Beyaz Saray'ın muhafazakar projeksiyonlarına göre, bütçe teklifi ülkenin halihazırda sorun teşkil eden devasa bütçe açığını yaklaşık 1 trilyon daha artıracak.

Bu durum, Trump'ın seçim vaatleriyle uyuşmazken, Beyaz Saray, ekonomik büyümenin bütçe açığındaki büyümeyi telafi edeceğini öne sürüyor.

ABD HÜKÜMETİ OCAK AYINDA BÜTÇE FAZLASI VERDİ

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı Mali Hizmetler Bürosu ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Rapora göre, federal hükümet 2018 mali yılının dördüncü ayı olan ocakta 49 milyar 236 milyon dolar bütçe fazlası verdi. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşük gelen bütçe fazlasına yönelik piyasa beklentisi 51 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentinin altında açıklanan bütçe fazlasında kamu harcamalarının 312 milyar dolarda kalırken, kamu gelirlerinin 361 milyar dolara yükselmesi belirleyici oldu.

DIŞİŞLERİ İÇİN 39.3 MİLYAR DOLAR BÜTÇE TALEBİ

ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için hazırlanan 2019 yılı bütçe tasarısında Kongreden 39,3 milyar dolar talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı masraflara yönelik hazırlanan 2019 mali yılı bütçe tasarısını açıkladı.

Bakanlık için Kongreye sunulan tasarıda 5,7 milyar dolarlık bölümünün terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye ayrıldığı vurgulandı. Bu miktarın, Irak ve Suriye dışında örgütün faaliyet gösterdiği Afganistan gibi ülkelerde de kullanılacağı belirtildi.

İSRAİL'E 3.3 MİLYAR DOLAR

Bütçenin 3,3 milyar dolarlık bölümünün ise İsrail'e gönderileceği kaydedildi. İsrail'e yapılacak yardımın "İsrail İçin Yabancı Ordu Desteği Programı" dahilinde yapılacağına yer verildi. Bunun yanı sıra ekonomik ve ulusal güvenliğe destek amacıyla 1,3 milyar dolarlık yardımın Ürdün'e yapılacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı için istenen bütçenin 127 milyon dolarının ise Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin silah gelişimine karşı kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bütçede ayrıca ABD'nin sınır güvenliği, kalkınmakta olan ülkelere yapılan yardımlar gibi çok sayıda tasarı bulunuyor.

TILLERSON'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da talep edilen bütçeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "içeride ve dışarıda" ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla bu bütçe talebinin yapıldığına değinen Tillerson, "Küresel krizlerin çözümü, barış ve istikrarın sağlanması, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kalkınma Ajansının (USAID) modernize edilmesi için zaruri teklif yapılmıştır." ifadesini kullandı.

KONGRE'DEN GEÇMESİ ZOR

ABD'de her yıl çetin pazarlıklara sahne olan bütçe müzakereleri, Trump yönetiminin 2019 mali yılı bütçesinin Kongre'den geçmesinin zor olacağına işaret ediyor.

Nitekim, Beyaz Saray'ın Kongre'ye geçen yıl sunduğu 2018 mali yılı bütçesi halen onaylanmış değil. Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de federal hükümet şu an beşinci bütçe dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor.