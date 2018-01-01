Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'ın tehdidine resti çekti: Artık yok!

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:35
Trump'ın tehdidine resti çekti: Artık yok!

Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

"ABD O PARALARI HAYIRSEVERLİK İÇİN VERMEDİ"

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Khawaja Asif, "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı" ifadelerini kullandı.

"ABD YARDIMININ DETAYLARINI AÇIKLAMAYA HAZIRIZ"

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL BİZ BEYAZ SARAY'A 'ARTIK YOK' DEDİK!"

Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini de önemsemediklerini kaydeden Asif, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek, bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 23:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın tehdidine resti çekti: Artık yok!
    1. Trump'ın tehdidine resti çekti: Artık..
    2. Trump'ın sözlerinin ardından İran'da..
    3. Bu evlilik sadece 18 saat sürdü
    4. İran'da polise silahlı saldırı: Ölü ve..
    5. İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    6. Tarihi tarihçilere bırak, sen işine..
    7. İsrail o bölgeyi işgal edecek
    8. "Emniyet reformunu masonlar engelliyor"
    9. O ülkede klavye delikanlıları yandı
    10. Fransa'da turuncu alarm! 65 bin haneye..
    11. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak
    12. Yılbaşı kutlamasına Katar'ı almadılar
    13. Burada CIA onları eğitiyor...
    14. 'Süper Ay' İstanbul semalarında
    15. Filistinli esnaftan Amerikalı ve..
    16. Rızkı artıran, ömrü uzatan şey
    17. Filistin'e destek veren Yeni Zelandalı..
    18. Uzak durulması gereken 3 kişi
    19. Türk firmaları Çinlilerle mücadelede..
    20. Aziz Yıldırım'ın seçim bombası belli..
    Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...
    Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...
    Milyonlarca euro değer biçiliyor ama onlar...
    Milyonlarca euro değer biçiliyor ama onlar...
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    'Fikir' düşmanı Hürriyet ve Oda TV'den rezalet habercilik!
    'Fikir' düşmanı Hürriyet ve Oda TV'den rezalet habercilik!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    İşsizlik maaşı belli oldu
    İşsizlik maaşı belli oldu