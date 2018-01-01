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Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti

Trump'ın destek tweet'lerinin ardından İran'da gösterilerin seyri tersine döndü.

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:07
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti

İran'da hükümet karşıtı gösteriler Trump'ın destek tweet'lerinin ardından yeni bir seyir almaya başladı.

EYLEMLERE KATILIM DÜŞTÜ

Tahran'dan CNN Türk canlı yayına bağlanan İHA muhabiri Celalettin Erdus, Trump'ın açıklamalarının ardından, göstericilerin ABD ve Trump karşıtı sloganlar attığını söyledi. Bununla birlikte Tahran'da son 3 gündür yaşanan hareketlilik ve yoğunluk bugün yaşanmadı.

"DEĞİŞİM ZAMANI"

Hatırlanacağı gibi Trump, İran'da başlayan eylemlerin ardından attığı tweet'lerle destek vermişti.

İşte Trump'ın söz konusu tweet'i:

İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. Değişimin zamanı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 23:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET26 dk önce
    ABD İsrail ilişkisi; artık körler sağırlar birbirini ağırlar niteliğinde ve dünya kamuoyunda Kudüs oylamasında ABD ve İsrail aleyhine büyük mağlubiyetle tescillenmiş bulunmakta olup CIA raporlarına da dünya bizim ap… ara gülüyor aczi yetiyle, İslam ülkeleri ve onun dünya lideri; dünyanın lideri, cumhurbaşkanımız sayın: recep Tayyip Erdoğan adına da ABD li Trumpun yaratığı Yahudi kör sevdalığının talihsiz neticesi olarak büyük başarı ve iftiharla geçmiş bulunmaktadır. İşte ABD ve İsraillin Dünya Kamuoyundaki hazin mağlubiyeti. Zafer mazlumların ve aklıselimlerindir zorba ve bencillerin değil. Trump piyonuyla beraber piyon-o-(piyona) resitali şovuna devam etsin. ama bet seslileri de artık kimse dinlemiyor.. . dış işlerimiz diplomaside ki profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde ABD in enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerimizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerini emir olarak telaki edip İslam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik strateji sizinde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı ) olarak koymuşsunuz. Barışı bozan siz, dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz? Edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemek le kalmayıp; ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana(!)Türkiye cumhuriyeti güçlendikçe aç tavuk misali bazı federal yapıdaki otonom devletçik ADAYLARINA DA(!) kendilerini darı ambarında görüyorlar ki; nahoş taleplerini edepe mugayir bir şekilde dile getiriyorlar
  • fatihfatih32 dk önce
    gerçek şeytanı anladılar tabi ,,,,,
  • Adsız.Adsız.35 dk önce
    İran halkı,satılıksa mükemmel,vatanseverse öldürülmeli ha SOYSUZ sarı soytarı....Kendi kuyusunu kazıyorsun sarı çıyan,demedi deme....
  • NN36 dk önce
    SARI SEYTANA UYMAZ LARDAKURTULURLAR ÖYLE YADA BÖYLEÇEVREMİZDE OYUN DO L AŞIYOR
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