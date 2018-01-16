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Trump'ın planı yüzyılın tokadı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, “Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. İsrail, Oslo Anlaşması’nı bitirdi. Artık Oslo yok. Trump’ın Ortadoğu’da barışı getirme planı yüzyılın tokadı oldu. Artık ABD’nin hiçbir barış teklifini kabul etmeyiz” dedi.

16 Ocak 2018 Salı 03:19
Trump'ın planı yüzyılın tokadı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, “Kudüs, Filistin’in Ebedi Başkenti” temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı dün tamamlanırken Mahmut Abbas’ın sözleri dikkat çekti.
Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD’nin “vetosuna” rağmen Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gideceğini bildirdi.

ABD’nin, Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı Ortadoğuya barış getireceğini iddia ettiği “yüzyılın anlaşması” bizim için “yüzyılın tokadı” oldu diyen Filistin Başkanı, “Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız. Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs’ü yalnızca Filistin’in başkenti olarak kabul eder” dedi.
Filistin lideri, bundan sonra Washington tarafından masaya getirilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarlarken, İsrail’i Oslo Anlaşmaları ile başlayan barış sürecini sona erdirmekle suçladı. “Yüzyılın anlaşması yüzyılın tokadı oldu ve bunu kabul etmeyeceğiz” diyen Abbas, “Oslo’yu diyorum, artık Oslo yok” sözlerini kullandı.

İSRAİL İÇİN PARA TEKLİF ETTİLER

Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini belirtirken, “Arap ülkelerinden bir yetkili, Kudüs olayından önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmem için para teklifinde bulundu” derken, akıllara ABD’nin planını Filistin liderine kabul ettirmeye çalışan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geldi. Selman, kasım ayında ülkeye gelen Abbas’a Trump’ın planını kabul etmesi için baskı yapmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 03:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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