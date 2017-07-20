Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!

BURAK YILDIZ / İZMİR - Geçtiğimiz hafta MİT destekli, sözde aktivistlere yönelik operasyonla gündeme gelen Büyükada’da 15 Temmuz darbesi esnasında gerçekleştirilen CIA toplantısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 1919’daki işgal günlerinde İngiliz Ordu Karargâhı olarak kullanılan Splendid Otel’de, 15 Temmuz’da CIA’ya çalışan ABD’li profesör Henri Barkey ve CIA eski Milli Haberalma Konseyi Başkan Yardımcısı Graham Fuller’in organize ettiği bir toplantı yapılmış, toplantıya çoğu yabancı 17 isim katıldığı belirtilmişti. Kamera sisteminin bulunmadığı otelde konaklayan isimlerle ilgili yapılan araştırmada dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

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BÜYÜKADA’DAKİ GİZLİ TOPLANTI

Gizli toplantıya katılan şahıs sayısın 17’den fazla olduğu, Trump’ın 3 defa iadesini istediği ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’un o gece otelde konaklayan isimler arasında olduğu bildirildi. Papaz Brunson ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsın kayıt yaptırmadan otele yerleştikleri, darbe girişiminin başarısız olması, darbenin asker ve sivil aktörlerinin tek tek enselenmesi üzerine otelden ayrıldıkları kaydedildi. Papaz görünümlü CİA ajanı Brunson’un daha sonra İzmir’e geri döndüğü kilise faaliyetlerine devam ettiği, bir süre sonrada FETÖ bağlantısı tespit edilerek tutuklandığı belirlendi.

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2 ABD’LİNİN İSMİ KAYITLARDA YOK

15 Temmuz öncesi Büyükada’daki toplantının yapıldığı otelde, ABD vatandaşı Ellen Laipson, Henry Jak Barkey, Graham Fuller, Julya Romano ile Marma Daoudu’nun yanısıra, İran, Rus, Ukrayna, Alman uyruklu isimlerin de yer aldığı toplam 42 kişi konakladığı, 13 kişinin doğrudan CIA bağlantılı olduğu, 40 kişinin isimlerinin otel kayıtlarında yer aldığı, ancak papaz Brunson ile ABD vatandaşı bir başka şahsın isminin kayıtlarda olmadığı ifade ediliyor. Darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye’ye giriş yapan ve sır toplantı sırasında sık sık ABD ile telefonda temas kuran CIA’ya çalışan Barkey’in, hain kalkışmanın başarısız sonuçlanmasıyla 19 Temmuz’da Türkiye’yi terk ettiği, grupla birlikte otelden çıkış yaptığı esnada odasında ‘Pensilvanya’ yazan bir çan bıraktığı vurgulanıyor. Toplantıya başkanlık eden kişinin ise CIA eski Milli Haberlama Konseyi Başkan Yardımcısı Graham Fuller olduğu ifade ediliyor. “İran’daki nükleer silahlarla ilgili toplantı yaptık” diyen Fuller, Fetullah Gülen’in ABD’de “olağan üstü yetenekleri olan yabancı” statüsü ile barınmasına referans olan kişi.

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FETÖ İMAMIYLA GÖRÜŞMÜŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik bir soruşturmasında da Brunson ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Aralık 2016 tarihli kararıyla FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklanan Brunson’un FETÖ’nün bölge imamlarından Bekir Baz’la bağlantılı olduğu, ikilinin sık sık bir araya geldiği belirlendi.

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