Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı
Donald Trump Jr'nin karısı, bilinmeyen bir beyaz toz içeren bir zarf açtıktan sonra New York'taki hastaneye kaldırıldı.12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
DHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump´ın oğlu Donald Trump Jr´ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adınae gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.
Trump Jr'ın karısının mektubu yerel saatle 10.00'da açtığı kaydediliyor.
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