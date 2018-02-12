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Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Donald Trump Jr'nin karısı, bilinmeyen bir beyaz toz içeren bir zarf açtıktan sonra New York'taki hastaneye kaldırıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump´ın oğlu Donald Trump Jr´ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adınae gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

Trump Jr'ın karısının mektubu yerel saatle 10.00'da açtığı kaydediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • abdoabdo34 dk önce
    palavra inanmayın. algı yaratmaya çalışıyor pislik yahudi trump
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