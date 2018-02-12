Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Gelini hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşinin içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
ABD basınında yer alan haberelere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra “önlem amaçlı” hastaneye kaldırıldı.
Vanessa Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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