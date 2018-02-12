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Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Gelini hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşinin içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket gönderildi! Gelini hastaneye kaldırıldı

ABD basınında yer alan haberelere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra “önlem amaçlı” hastaneye kaldırıldı.

Vanessa Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Fatih BayüstFatih Bayüst47 dk önce
    Aynen Palavra Haberden ibaret çokda umursamıyorum zaten. Benim için önemli olan Mehmetçik ve Dünyada ağlatılan bütün mazlumlardır.
  • abdoabdo2 sa önce
    palavra inanmayın. algı yaratmaya çalışıyor pislik yahudi trump
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