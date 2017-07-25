Trump'ın o iddiasına Ukrayna'dan cevap!

Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekleyerek, Trump'ın seçim kampanyasını sabote etme girişiminde bulunduğunu öne süren Trump, konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

ABD MİNNETTAR

Bunun üzerine Ukrayna ABD Büyükelçiliği, “Ukrayna hükümeti ABD'de 2016 seçimlerinde hiçbir adayı desteklemedi. Ukrayna, ABD'nin iki partisiyle verdiği desteğinden dolayı minnettar” açıklamasını yaptı.