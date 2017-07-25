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Trump'ın o iddiasına Ukrayna'dan cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiasına Ukrayna'dan yalanlama geldi

25 Temmuz 2017 Salı 21:33
Trump'ın o iddiasına Ukrayna'dan cevap!

Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekleyerek, Trump'ın seçim kampanyasını sabote etme girişiminde bulunduğunu öne süren Trump, konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

ABD MİNNETTAR

Bunun üzerine Ukrayna ABD Büyükelçiliği, “Ukrayna hükümeti ABD'de 2016 seçimlerinde hiçbir adayı desteklemedi. Ukrayna, ABD'nin iki partisiyle verdiği desteğinden dolayı minnettar” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:33
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  • vatansevervatansever27 dk önce
    Velevki verdi...sen kac ulkenin secimi ve kaderi ile oynuyorsun onu soyle,..ya fetoyle ya darbeyle..yada silah satarak,yada fitneyle..
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