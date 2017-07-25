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Trump'ın konuşmasına sıradışı kaşlarıyla damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması gerektiğiyle ilgili yaptığı konuşma esnasında arkasında görüntülenen kadın, kaşlarıyla ve bakışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 Temmuz 2017 Salı 13:31
Trump'ın konuşmasına sıradışı kaşlarıyla damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Obamacare' yani Barack Obama'nın başkanlık döneminde gerçekleştirdiği sağlık sigortası ile ilgili konuşması gölgede kaldı.

ABD Başkanı Trump Obamacare'in ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini savunurken, gözler hep Trump'ın arkasında bekleyen sıradışı kaşları olan bir kadındaydı. Kadın konuşma boyunca boynu haifi yana bükük bir şekilde üzgün bir ifadeyle Trump'ı dinledi.

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Sosyal medyada yapılan yorumlarda kadına "Bu kaşların yeniden yapılması lazım" gibi yorumlar yapıldı. Gizemli kadının kim olduğunu bilense yok. Ancak bazı tahminler yürütülüyor. İddiaya göre kadın Obama'nın sağlık sigortasının Amerikan kadınına verdiği zararı sembolize etmek için oradaydı.

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Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini iddia eden Donald Trump, "Tıbbın ilk kuralı 'zarar vermemektir' ancak Obamacare yalanlarıyla ülke genelinde birçok aileye acıdan başka birşey getirmedi" dedi.

Cumhuriyetçi Partinin son 7 yıldır Obamacare'in iptali için çalıştığını anımsatan Trump, "Kasım 2016 seçimlerinde yarışan her Cumhuriyetçi temsilcinin, Obamacare mağduru seçmenlere onları bu felaketten acilen kurtarma sözü" verdiğini söyledi.

Mitch McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörlerin, genel kurula yarın getirmeyi planladığı ORRA tasarısının kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyaç olacak.

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Trump’ın basın konferansında arkasında duran ilginç kaşlı kadın hakkında yapılan, Trump’ın konuşmasına da gönderme içeren sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

''Obamacare sağlık projesinin kurbanı olan kaşlar.''

''Bu kaşlar yürürlükten kaldırılmalı.''

''Bu kadın için üzüldüm. Bu basın konferansı sona erecek ve kadın Twitter’ın en çok konuşulan ismi haline geldiğini fark edecek.''

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:31
  1. Donald Trump
  2. Obamacare
  3. garip kaşlı kadın
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