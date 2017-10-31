Trump'ın kararı iptal edildi! Artık orduya alınacaklar

Washington mahkemesi hakimi Kollar-Kottely, Amerikan ordusuna alımlar konusunda Obama döneminde başlatılan uygulamaya geri dönülmesi kararını verdi. Bu uygulamaya göre transeksüellerin orduya katılmasında bir engel kalmadı.

TRUMP YASAKLAMIŞTI

Trump Temmuz ayında Twitter üzerinden transeksüellerin orduya artık alınmayacağını, var olanlarınsa tıbbi masraflarının karşılanmayacağını açıklamıştı. 1.3 milyon askerin görev aldığı Amerikan ordusunda 1300 ile 10000 arasında transeksüel olduğu düşünülüyor.