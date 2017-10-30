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Trump'ın kampanya şefi teslim oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort, teslim olma çağrısına uyarak FBI'a teslim oldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:29
Trump'ın kampanya şefi teslim oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabusu haline gelen Rusya soruşturmasında ilk deprem gerçekleşiyor. Trump'ın kampanya yöneticisi Michael Manafort, savcılığın teslim olma çağrısına uydu ve az önce FBI binasına giriş yaptı.

Reuters haber ajansı, Manafort'un Washington'dak FBI binasına ulaşmasını son dakika koduyla duyurdu. Manafort'la birlikte savcılığa çağrılan bir diğer isim, eski iş ortağı Rick Gates.

Rusya ile sıkı ilişkileri bilinen Manafort'un evine, Ağustos ayında baskın düzenlenmişti. Virginia'daki evde arama yapan FBI, birçok kayıt ve evraka el koymuştu.

Özel savcı Robert Mueller'in imzasını taşıyan soruşturmanın federal büyük jüri tarafından kabul edilmesiyle, Amerikan medyası Pazartesi günü ilk gözaltıların olabileceğini duyurmuştu.

Haber ilk kez CNN International tarafından ekrana getirild. CNN'i Reuters, NBC ve Wall Street Journal takip etti.

CNN'nin bugün manşetinden sunduğu analiz ise, "Washington nefesini tuttu" başlığını taşıyor. Stephen Collinson imzalı analizde ilk gözaltıların eli kulağında olduğu, özel savcı Mueller'in Beyaz Saray için vahim gerçekler ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. Collinson, Washington'da korku ve ümidin bir arada olduğunu aktarıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:29
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