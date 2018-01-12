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''Trump'ın İslam karşıtı düşünceleri ters tepti''

Üç ayda bir yayımlanan akademik Political Behaviour Dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İslam karşıtı düşüncelerinin ters teptiğini bildirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 20:08
''Trump'ın İslam karşıtı düşünceleri ters tepti''

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra müslüman ağırlıklı altı ülkenin vatandaşlarının ülkeye girmesini engelleyen “Muslim ban”, “Müslüman yasağı” kararnamesini geçen yıl yürürlüğe koymuştu. Tartışılan kararnamenin ardından ülkede İslamofobi dalgasının baş gösterdiği gözlendi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) 2017'nin Amerika'da müslümanlar için en kötü yıl olduğunu belirterek bir önceki yıla oranla müslüman toplumuna saldırıların yüzde 44 oranında arttığını kaydetmişti.

O zamandan bu yana “Müslüman yasağı” kararnamesi sürekli şekil değiştirdi. Birçok ülkede yüksek mahkemeler Trump kararnamesinin yasallığını incelerken kararnamenin hedefinde İran, Somali, Libya, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela durmaya devam ediyor.

KARARNAMENİN ETKİSİ AKADEMİSYENLERCE ARAŞTIRILDI

Ancak Political Behaviour adlı akademik dergide yayımlanan bilimssel bir araştırma karanamenin Amerikan toplumunda ters etki oluşturduğunu ortaya koydu. Delaware, Michigan ve California Riverside Üniversitelerinden siyaset bilimi ekibi araştırmayı gerçekleştirdi. Buna göre Trump'ın seçim kampanyasının ve sonrasında ise göçmen politikasının mihenk taşı olan Müslüman karşıtı eylem ve söylemleri, çelişkili karanameye dair Amerikalılar'ın algısını değiştirdi.

TARAFTARLAR VE TARAFSIZLAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Araştırmaya göre başlangıçta Trump'ın politikalarını savunan ya da tarafsız kalan kişiler şimdi ona karşı duruyor. Siyaset bilimciler, “Müslüman yasağı” kararnamesi sonrası yapılan görüşmelerde, çoğunlukla liberal basında yapılan ve kararnamenin Amerikan değerleriyle uyuşmadığı yönündeki haberlerin de etkisiyle, Amerikan kamuoyunda algının değiştiğini tespit ettiler.

TİMETÜRK

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 20:08
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. İran
  4. Somali
  5. Libya
  6. Suriye
  7. Yemen
  8. Çad
  9. Kuzey Kore
  10. Venezuela
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