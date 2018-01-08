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Trump'ın eski başstratejisti Bannon'dan geri adım

"Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Bannon, kendisine atfedilen sözlerden geri adım attı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
Trump'ın eski başstratejisti Bannon'dan geri adım

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan bir kitapta "Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması ile ilgili olarak sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Steve Bannon, sözlerini düzeltti.

Konuyla ilgili ABD'de yayın yapan Axios adlı haber portalına yazılı açıklama gönderen Bannon, kendisine atfedilen sözlere açıklık getirdi ve gecikmiş cevabından dolayı özür diledi.

"Trump Jr. iyi bir vatansever"

Açıklamasında Trump'a olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bannon, Trump'ın oğlu ile ilgili olarak, "Babasına ve onun ülkeyi değiştiren ajandasına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. O iyi bir adam ve iyi bir vatansever." ifadesini kullandı.

Bannon, ayrıca başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton'ı yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Trump olduğunu bildirdi.

Trump'ın eski başstratejisi Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer aldığı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
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