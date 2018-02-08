Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Saçları...

ABD Başkanı Trump'ın saçları şimdiye kadar çok kez ABD medyasının alay konusu oldu. Trump'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.

Ancak son ortaya çıkan görüntü Trump'ın saç problemini net olarak ortaya koydu. Trump, ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgarın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor.

Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.