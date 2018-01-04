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Trump'ın Beyaz Saray'da büyük korkusu

Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan gazeteci Michael Wolff, Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten korktuğunu ve bunun yüzünden fast food tükettiğini iddia etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 20:16
Trump'ın Beyaz Saray'da büyük korkusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan ve 9 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan gazeteci Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitabın bazı bölümleri ABD basınında yayınlandı.

KİTAPTA ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN ÖNEMLİ İDDİALAR VAR

Ses getirecek iddialar içeren kitapta Trump'ın Beyaz Saray'daki özel hayatına dair çarpıcı ayrıntılar da yer alıyor.Sputnik'in haberine göre, Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten korktuğunu ve bunun da yemek tercihlerine yansıdığını öne süren Wolff "McDonald's'tan yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması" dedi.

TRUMP İÇİN BEYAZ SARAY'IN KURALLARI DEĞİŞTİ

Kitapta Trump'ın korkularının yüksek güvenlikli Beyaz Saray'ın kurallarının değişmesine de neden olduğu yazıldı.Kitabın illgili bölümü şöyle:"Trump aslında Beyaz Saray'ı rahatsız edici ve hatta biraz da korkutucu buldu. Kendi yatak odasına çekildi."

MELANA TRUMP İLE AYRI YATAKLAR

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'den beri ilk kez Başkan ve First Lady ayrı yatak odalarında kalıyor.

KAPIYA KİLİT İSTEDİ

Trump ilk günlerinde halihazırda odada olan televizyona ek olarak iki tane daha istedi. Kapıya kilit isteyince Gizli Servis ile kısa bir tartışma yaşandı. Gizli Servis odaya erişimleri olduğu konusunda ısrar etti."

HİZMETÇİLERİ AZARLADI

Kitapta Trump'ın odasında yerde duran bir gömleği kaldırdıkları için temizlik görevlilerini 'Eğer gömleğim yerdeyse orada durmasını istediğim içindir' diye azarladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 20:16
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