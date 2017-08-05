Trump'ın başı yine belada! Bu sefer oğlu...

Wall Street Journal ve Reuters'ta çıkan haberlere göre Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine dair soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller yeni bir 'tahkikat heyeti' (Grand Jury) oluşturdu. Oluşturulan heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile Kremlin'e yakın isimlerden Avukat Natialia Veselnitskaya'nın 2016'da yaptığı toplantıyla ilgili daha fazla bilgi ve belge toplamak için celp gönderdiği öne sürüldü.

SUÇLANMA RİSKİ YÜKSEK



ABD hukuk sistemine göre 'Grand Jury' adı verilen tahkikat heyetleri yargılama yapıp zanlının suçlu olup olmadığı noktasında bir hüküm vermiyor. Ancak bu heyetler, soruşturma kapsamında toplanan delilleri inceleyerek ve tanıkları dinleyerek, eldeki belgelerin yargılama başlatmaya yeterli olup olmadığını tespit ediyor. Uzmanlar, tahkikat heyetlerinin ancak ciddi kanıtlar olduğunda kurulduğuna ve genelde suçlamalarla sonuçlanan soruşturmalarda kullanıldığına işaret ediyor.



2015'TE BAŞKANLIK ROLÜ TEKLİFİ ALMIŞ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık seçimlerine girmeden iki yıl önce, 2015 yılında çekilen bir bilimkurgu filminde ABD Başkanı'nı oynamaya 'tamam' dediği ortaya çıktı. Hollywood Repoter'ın haberine göre köpekbalığı istilasını konu alan Sharknado 3 filminin yapımcıları, ABD Başkanı rolü için Trump'ın kapısını çaldı. Donald Trump, ilk başta büyük bir istekle rolü kabul etti. Ancak daha sonra gerçekten başkanlığa adaylığını koymayı düşündüğü için bu rolü oynamaktan vazgeçtiğini avukatı aracılığıyla, yapım şirketi Asylum'a bildirdi.