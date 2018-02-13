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Trump'ın bakanı endişeli! Gölge düşürüyormuş

Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği bu günlerde YPG'nin zor duruma düşmesi, başta ABD olmak üzere ve terör sevici müttefiklerini de telaşa sürükledi.

13 Şubat 2018 Salı 19:31
Trump'ın bakanı endişeli! Gölge düşürüyormuş

ABD, YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı karşısındaki durumundan dolayı endişeli tavrını sürdürüyor. Her fırsatta Türkiye'yi telkin eden ABD yönetimi her kademesinde Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Kuveyt'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Tillerson, bir terör örgütü olan DEAŞ'ı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG/PKK unsurları ile bitirilmesi konusunda en ufak bir değerlendirme dahi yapmazken, Türkiye'nin; hain terör örgütleri olarak gördüğü PYD/PKK'yı bitirmeye yönelik hamlesi'nin DEAŞ mücadelesine gölge düşürdüğünü belirtti.

Tillerson, harekatın ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ savaşından dikkatlerin dağılmasına ve uzaklaşmaya yol açtığını savundu.

DSG'YE DARBE KORKUSU

YPG/PYD unsurlarının oluşturduğu koalisyonun omurgası olan DSG birliklerine karşı etkin bir mücadele veren ve bölgedeyi temizleme yolunda önemli adımlar atan Türkiye'ye Tillerson, DEAŞ'ın yeniden canlanabileceği vurgusunda bulundu.

Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı için ''Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı'' dedi. ABD Dışişleri Bakanı, harekatın ayrıca, Suriye'nin doğusundaki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirirken, yine sükunet çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 19:31
  1. ABD
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. YPG
  4. DEAŞ

YORUM YAZ

  • Gurbetçi Gurbetçi 49 dk önce
    Hangi Deaş? ABD ve İngiltere'nin birlikte kurup sonra terör örgütü diye ilan ettikleri arkasından kendi kurdukları PKK'yı bu deaşı yok etme palavrasıyla ypg pyd ve son olarak sgd adı altında guruplandırarak sikahlandırıp savaşmadan sivilleri katlederek bölgeyi bu kurdukları alfabede harf bırakmadıkları isimler altındaki terör örgütlerinden mi bahsediyor bu terör devleti sözcüleri. Oldu kaygılarınızı dikkate alırız tıpkı sizinteröristlere silah vermiyoruz dediğiniz gibi. Sahada açık açık söylenmesede ABDye AB'ye karşı bir savaşımız var. Siz hepiniz bir biz bir bu saatten sonra o bölgede güçler konuşacak laf faslı bitmiştir öyle terörist kıyafeti giydirdiğiniz askerlerle biz değiliz masalını yemiyoruz
  • abdoabdo1 sa önce
    terörist yahudi ısraelin sömürge p..çi yahudilerin yönetimindeki abd kimle soyunduysan onunla (YPK - PKK) giyin. onlar pkk lılar senin arkandaki probleminicanıtın haarrrtt misali çözsün şerefsiz p..çler
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