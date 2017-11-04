Trump’ın Asya turu neyi amaçlıyor?

Söz konusu ziyaret, ABD yönetiminin Kuzey Kore’nin nükleer hamlelerine ve Pyongyang’ın bölgedeki komşularına yönelik tehditlerine sınır koymaya çalıştığı bir zamanda gerçekleşiyor. Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride, “Başkan Trump, Kuzey Kore tehdidiyle yüzleşmek ve Kore Yarımadası’nın silahsızlandırılmasını sağlamak için uluslararası kararlılığın altını çizecek” açıklaması yapıldı.

Bildiride, Trump’ın Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki silahtan arındırılmış bölgeyi ziyaret etmeyeceği belirtildi. ABD Başkanı’nın Kuzey Kore’ye ABD askeri üssünü ziyaret edeceği kaydedildi.

Fransız Haber Ajansı’nın geçtiği bir haberde Kuzey Kore’nin ABD Başkanı Trump’ı “tedavisi bulunmayan zihinsel hasta” olarak tanımladığı belirtildi. Ziyaret öncesinde ABD Başkanı’na yönelik kişisel bir saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Trump, Pyongyang’a “ateş ve öfke” tehdidinde bulunmasının ardından yaşanan durgunluk için fırtına önce sessizlik yorumu yapılıyor. Kısa süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Trump, “Washington, kendisini veya müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore’yi tamamen yok edecek” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca ABD topraklarına kadar ulaşabilecek Pyongyang füzeleri hakkında da Kim’i “roket adam” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Sekreteri Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis, bu yılın başında silahtan arındırılmış bölgeyi ziyaret etmişti. Ziyaretin önümüzdeki süreçte tekrar zanabileceğini duyurmuştu.

ASYA’DA TRUMP BEKLENTİSİ

Bir ABD’li yetkili, salı gecesi düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı’nın Hawaii’de Pasifik Komutanlığı yetkilileri ile bir araya geleceğini ve Pearl Harbor’u ziyaret edeceğini duyurdu. Asya turunun ilk durağının ise 5 Kasım’da Japonya olacağı kaydedildi. Yetkili, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İmparatorluk ailesiyle bir araya gelecek olan Başkanın, ABD- Japonya işbirliğinin geliştirilmesine odaklanacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın 7 Kasım’daki Güney Kore ziyaretinde Seul lideri Moon Jae-İn ile görüşeceği, ardından Çin’e geçerek Pekin’in Kuzey Kore üzerinde baskı uygulaması için temaslarda bulunacağı kaydedildi. Görüşmelerde Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin de gündemde olacağı duyuruldu.

Trump’ın bir sonraki durağının ise 10 Kasım’da Vietnam olacağı, ülke lideri Tran Dai Quang ve Vietnamlı diğer liderlerle toplantılar düzenleyeceği ifade edildi. Ardından ise 12 Kasım’da Filipinler’e gideceği kaydedildi.

Filipinler’de Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) 50. yıl kutlamalarına katılacak olan Trump’ın gündeminde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve ASEAN Zirvesi ekonomi toplantılarının olduğu ifade edildi.

KORE GERİLİMİ ARTIYOR

Güney Kore Lideri Moon Jae-İn, Kuzey Kore’den gelebilecek herhangi bir saldırı üzerine ülkesinin on yıldan fazla bir süredir askeri bütçesindeki en büyük artışın gözlemlendiği belirtti. Yarımada’da olası büyük bir çatışmaya tedbir olarak Güney Kore’deki üst düzey bir ABD generali, imzalanan bir anlaşma kapsamında her iki ülkenin ordu çalışmalarını da denetliyor. Bu bağlamda Kuzey Kore’den gelen herhangi bir saldırıyı püskürtmek için savunma yeteneklerini güçlendirerek askeri operasyonları yönetmeye ve kontrol etmeye çalışıyor. ABD bu amaçla 10 yıldan bu yana ilk defa Batı Pasifik’e 3 uçak gemisi yerleştirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, uçak gemilerinin tatbikat amaçlı bölgede olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore’nin, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan temizlenmesine karşı birlikte çalışacaklarını vurguladı. Altı tarafı olan nükleer müzakerenin Güney Kore temsilcisi Li Du Hwan ve Çinli mevkidaşı Kong Xianyu, Pekin’de düzenledikleri bir toplantıda Çin ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası konusunda diplomatik araçlar kullanmaya devam edeceğini belirtti.

BM tarafından yaptırım uygulanan Kuzey Kore’nin eylül ayında gerçekleştirdiği altıncı nükleer denemesini takiben ABD, Yarımada’nın çevresine savaş ve uçak gemileri de dâhil geniş çaplı askeri teçhizatlar yerleştirdi. Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı ise yaptırımların etkisiz olacağını belirterek, girişimleri “umutsuz çabalar” olarak nitelendirdi.