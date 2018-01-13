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Trump'ı yerin dibine soktu! 'B.k çukuru ülkeler' demişti ve...

ABD'de yayın yapan New Yorker dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı ileri sürülen ‘b.k çukuru ülkeler' sözlerini yeni sayısının kapağına taşıdı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:16
Trump'ı yerin dibine soktu! 'B.k çukuru ülkeler' demişti ve...

Dergi, kapağında büyük ve siyah bir çukurdan, saçları Trump'ın saçına benzeyen bir insan kafasının çıktığının görüldüğü bir resim kullandı.

Çukurda' adlı resme imza atan ismin ressam Anthony Russo olduğu öğrenildi.

Derginin yeni sayısının 22 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

​'NORVEÇ'TEN DAHA FAZLA GÖÇMEN ALMALIYIZ DEMİŞTİ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "b.k çukuru ülkelerden geliyorlar" ifadesini kullandığı kaydedilmişti.
Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" dediği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:16
  1. Çukurda
  2. ABD Başkanı Donald Trump
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