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Trump'ı sarsan haber! Senato'dan döndü

ABD Senatosu, Obamacare'in büyük bölümünü feshetmeyi öngören yeni sağlık yasasını 51'e karşı 49 oyla geri çevirdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:50
Trump'ı sarsan haber! Senato'dan döndü

ABD Senatosu, Obama döneminde uygulamaya konulan sağlık sistemi uygulaması Obamacare'in büyük bölümünü feshetmeyi öngören yeni sağlık yasası teklifini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana üzerine en çok eğildiği konulardan biri olan Obamacare'in kaderini belirleyecek oylama gece yarısı yapıldı.

Oylamada 51 senatör hayır oyu kullanırken, 49 senatör Obamacare'in feshedilmesinden yana oy kullandı. ABD Senatosu'nda 52 Cumhuriyetçi senatör bulunsa da, John McCain, Susan Collins ve Lisa Murkowski daha önce Obamacare lehine oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Çoğunluk Lideri Mitch McConnell sonucu "hayal kırıklığı" olarak tanımladı.

TASARININ İÇERİĞİ

"Sağlık Hizmetleri Özgürlük Yasası" (HCFA) başlığını taşıyan 8 sayfalık yeni tasarı, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut yasa çerçevesinde (Obamacare) zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını öngörüyordu.

Tasarı, ayrıca Obamacare'in 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluğunu kaldırmayı hedefliyordu. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak karşı çıktıkları kürtaj ve doğum kontrolü gibi hizmetleri sunan kamu destekli aile planlama merkezi Planned Parenhood'a sağlanan finansmanı kesecek tasarı, ayrıca eyaletlere kendi sağlık sigortası muafiyetlerini belirlemeleri için daha fazla esneklik tanınmasını içeriyordu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:50
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