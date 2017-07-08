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Trump'ı neden kenara attılar ? İşte sebebi

Almanya'da düzenlenen G20 zirvesinde çekilen aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump'ın en dış tarafta kalması sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:16
Trump'ı neden kenara attılar ? İşte sebebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinde çekilen aile fotoğrafında en sol ve dışta kalması sosyal medyada gündem oldu.

EN FAZLA HİZMET EDEN LİDERLER

Ancak Trump'ın aile fotoğrafındaki konumu tamamen, fotoğraf protokolüyle alakalı. Fotoğraf protokolüne göre, en fazla hizmet eden liderler karenin ortalarında yer alıyor.

Ev sahibi konumunda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, fotoğrafın en önünde ve ortasında bulunurken, bir sonraki ev sahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve bir önceki ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Merkel'in iki yanında yer alan isimler oldu.

Fotoğraf Trump'tan daha dışarda olan tek isim ise Mayıs'ta görevine başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:16
  1. Donald Trump
  2. G20 zirvesi
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