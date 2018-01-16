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Trump'ı kızdıran haber! Gazeteyi o listeye ekledi

Amerikan Başkanı Donald Trump Pazar günü Wall Street Journal’ı “yalan haber” suçluları listesine ekledi. Trump gazetenin bilerek sözlerini yanlış aktardığını söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 14:39
Trump'ı kızdıran haber! Gazeteyi o listeye ekledi

Trump, “The Wall Street Journal onlara 'Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un ile iyi bir ilişkimiz var' dediğimi yazdı ancak açıkça böyle bir şey demedim. “Kim Jong Un ile iyi bir ilişkimiz olabilirdi” dedim ve ikisinin arasında çok büyük fark var. Şükür ki muhabirlerle kaydedilmiş konuşma elimizde” diye twitter hesabından yazdı.

Trump ayrıca, “Ne dediğimi ve ne demek istediğimi onlar tam anlamıyla anladı. Sadece yalan haber yapmak istediler!” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta gündeme gelen haberle Trump'ın Kim'le doğrudan temasa geçtiğine dair söylentiler baş göstermişti. Beyaz Saray cumartesi günü röportajın bir ses kaydını yayınladı, Wall Street Journal da kendi elindeki ses kaydını yayınlayarak cevap verdi.

SÖYLENİŞ FARKI

İngilizce'deki “var” ve “olabilirdi” anlamına gelen eklerin söylenişi birbirine çok yakın ve aralarında az bir fark var. Beyaz Saray ise farkın önemli olduğu konusunda ısrar etti.

Timetürk

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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