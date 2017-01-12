Trump’ı kızdıracak iddia: Dosyayı verdim!

ABD’li istihbarat servislerinin, Rusya’nın Demokrat Parti’nin e-postalarının hacklendiği siber saldırılarla ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini öne süren bir rapor yayınlamasının ardından bu kez, Rusların elinde yeni Başkan’a şantaj yapabilecek bilgiler bulunduğu iddia edildi.

Şantaj iddiası ilk olarak CNN ve Buzzfeed haber sitesinin iddialarıyla gündeme geldi. Buna göre, ABD’nin en üst düzey istihbarat yetkilileri, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump’a geçen hafta Rus istihbaratının kendisi hakkında kişisel ve mali bilgilere sahip olduğunu gösteren 2 sayfalık özet belge sundu. Moskova’daki eski bir İngiliz istihbaratçıdan elde edilen, ABD istihbarat yetkilileri tarafından da ‘güvenilir’ bulunan belgeler, önceki gün Amerikan basınına sızdı. Belgelerdeki iddialara göre, Rusya’nın elinde Rusça’da ‘kompromat’ diye anılan Trump’ın aleyhine kullanılabilecek şantaj belgeleri vardı. Rusya’nın Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği, Trump’a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği belirtiliyor. Rus yetkililerin, Trump’ı etkilemek için kârlı iş tekliflerinde bulunduğu da iddia edildi.

‘MOSKOVA’DA SEKS VİDEOSU’

İnternet medyası diye anılan Buzzfeed’de yayımlanan belgelerde Trump’ın 2013’te Moskova ziyaretinde 5 yıldızlı bir otelde daha önce Başkan Obama ile eşinin kaldığı odayı kiraladığı öne sürüldü. İddiaya göre, Trump burada fahişelerle birlikte olurken, onlara çeşitli fanteziler yaptırdı. Ve bu anlar Rus istihbaratı tarafından kaydedildi. Ayrıca Trump’ın avukatı Michael Cohen’in seçimlerden önce Prag’da Demokrat Parti’ye yapılacak siber saldırıları konuşmak için Ruslarla buluştuğu da öne sürüldü. İddiaları reddederek pasaportunun fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Cohen, “Hayatımda Prag’da bulunmadım. Yalan haber” dedi.

RUSYA: UCUZ KURGU

Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya’nın Trump hakkında hassas bilgilere sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Peskov, “Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Buna İngilizcede ‘pulp fiction’ (ucuz kurgu) denir. Bu, ikili ilişkilere zarar vermeye yönelik bir girişim ve cadı avının devamı” dedi.

‘NAZİ ALMANYASI MI BURASI’

Donald Trump basın açıklaması öncesi Twitter hesabından CNN ve BuzzFeed’in haberlerine şu yanıtı verdi: “Yalan haber, tamamen siyasi bir cadı avı... Rusya hiçbir zaman bana şantaj yapmaya çalışmadı. Rusya’yla bağlantım yok. Anlaşma yok, ödün yok, hiçbir şey yok. Seçimleri kolaylıkla kazandım, büyük ‘hareketimiz’ doğrulandı, sahtekâr muhalifler zaferimizi sahte haberlerle lekelemeye çalışıyor. İstihbarat servislerimiz asla bu sahte haberlerin, halka ‘sızdırılmasına’ izin vermemesi gerekirdi. Bana yönelik son bir atış daha. Nazi Almanya’sında mı yaşıyoruz.”

TRUMP’TAN ABD İSTİHBARATINA ‘SIZDIRMA’ SUÇLAMASI

ABD’de önümüzdeki hafta başkanlığı devralmaya hazırlanan Donald Trump, seçimden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, ağırlıklı olarak Rusya ile ilgili sorulara yanıt verdi.

HASTA İNSANLAR UYDURDU: Trump CNN ve Buzzfeed’in gündeme getirdiği ‘Rusların elinde Trump’a şantaj yapabilecekleri bilgiler bulunuyor’ iddialarını yalanladı. İddiaları “Hasta insanların bir araya getirdiği yalan haberler ve uydurma şeyler” olarak nitelendiren Trump, “İstihbarat servislerinin, yanlış ve uydurma olduğu ortaya çıkan bilgileri sızdırması utanç verici” dedi. Trump, Moskova’da bir otelde fahişelerle yattığı ve görüntülerin Rusya’nın elinde olduğu iddiaları için de “Aynı zamanda çok fazla titizimdir, bana inanın” dedi. Trump istihbarat raporuyla ilgili ikinci bir soruya, “Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler” yanıtını verdi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER: Trump, CNN muhabirinin sorusunu “Yalan haber yapıyorsunuz” diyerek kabul etmedi. “Çöp yığını” olarak nitelendirdiği BuzzFeed’in ‘mesnetsiz raporları yayınlamanın sonuçlarına katlanacağını’ söyledi.

RUSYA HACK’LEMİŞ OLABİLİR: Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton’un kampanyasına darbe indiren hack’lemelerin arkasında Rusya’nın olabileceğini söyledi. Trump, “Ancak biliyor musunuz, başkaları da olabilir” diye devam etti.

PUTİN’İN BENİ SEVMESİ AVANTAJ: Trump, Rusya Lideri Vladimir Putin’le olan ilişkisine dair ise şunları söyledi: “Eğer Putin Donald Trump’ı seviyorsa bu olumsuz bir yük değil avantaj yaratacak olumlu bir durumdur.”

ÇIKAR ÇATIŞMAM OLMAYACAK: Başkanlığı döneminde işini oğullarına devredeceğini kaydeden Trump, hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri’nden 2 milyar dolarlık bir iş teklifini geri çevirdiğini söyledi. Trump, yabancı ülkelerin resmi heyetlerinin ABD ziyaretlerinde kendi otellerinde kalması durumunda geliri bağışlayacağı sözünü de verdi.

GÖZÜ YAŞLI VEDA

ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump’a devretmesine 10 gün kala siyasete başladığı Chicago’da veda konuşması yaptı. Obama, Amerikan halkına demokrasilerine sahip çıkmaları çağrısı yaparak “Korkuya boyun eğdiğimizde demokrasi çökmeye başlayabilir... 8 yıl önce size Küba ile beyaz bir sayfa açacağımızı, tek bir kurşun sıkılmadan İran’ın nükleer programını sonlandıracağımızı ve 11 Eylül’ün planlayıcısını ortadan kaldıracağımızı söyleseydim bunların kolay işler olmayacağını söyleyebilirdiniz ama yaptığımız şey bu” dedi.

CUMHURİYETÇİ MCCAİN'DEN DONALD TRUMP'I KIZDIRACAK İDDİA

Arizona Senatörü ve Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden John McCain ise Rusya'nın ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'la ilgili "hassas bilgilere" sahip olduğunu gösteren bir dosyayı geçen yılın sonunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) kendisinin verdiğini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden McCain, yazılı açıklama yaparak geçen yılın sonunda Moskova'nın Trump'ın özel hayatıyla ilgili bilgilere sahip olduğunu gösteren bir dosyayı FBI'ya verdiğini belirtti. McCain, dosyanın içindeki bilgilerin doğruluğunu teyit etme imkanı bulunmadığı için dosyayı FBI'ya iletmenin en doğru şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.