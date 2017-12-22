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Trump'ı kişisel olarak asla geçemeyeceğimiz 25 konu

ABD başkanı Donald Trump'ın 'iddialı olduğu' konulardaki sözleri derlendi.

22 Aralık 2017 Cuma 21:23
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:23
  1. Donald Trump
  2. iddialı olduğu konular
  • Zehra TezcanZehra Tezcan6 sa önce
    Kimse senden ve sari saclarindan daha igrenc olamaz!!!Kimse senden daha alcak bir terörist degildir!!!Kimse senin yedigin "Kudüs-128" tokadini yememistir!!!Kimse senin kadar seviyesiz olmamistir!!!
  • Murat Murat 1 gün önce
    Kimse senden büyük terörist olamaz ve kimse ( Kılıçdaroğlu hariç) senin kadar yalan söyleyemez.
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