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Trump'ı kimsenin takmamasının nedeni ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tehditlerine rağmen birçok ülkenin ABD aleyhine karar vermesinin nedeni ortaya çıktı.

22 Aralık 2017 Cuma 13:06
Trump'ı kimsenin takmamasının nedeni ortaya çıktı

Tüm dünyanın ABD'nin 'dünyanın polisi' tavrından sıkıldığı bir kez daha tescillendi. Her türlü platformda istediğini almaya alışık olan ABD tarihte ilk kez bu kadar yalnız kalıyor. ABD'nin bu kabadayılık tavrından sıkılan ülkeler ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley hem de ABD Başkanı Trump'ın açık tehditlerine aldırış etmeyen ABD aleyhinde karar verdiler.

ABD'NİN PARA YARDIMI YAPTIĞI ÜLKELER

ABD Başkanı Trump'ın mali yardımı kesmekle tehdit ettiği ülkeler listesinde Afganistan, Mısır, Irak ve Ürdün olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerin hepsi de ABD aleyhinde oy kullanması dikkat çekti.

2016 rakamlarına göre, ABD'den en fazla Irak, Afganistan, Mısır, Irak, Ürdün, Kenya, Etiyopya olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerden sadece Kenya oylamaya katılmadı. Diğer bütün ülkeler ABD aleyhinde oy kullandı.

ASIL YARDIMI ALAN İSRAİL

ABD'den en fazla yardım alan ülke İsrail'di. İsrail'in ardından ABD'den en fazla askeri yardım alan ülke ise Mısır.

Mısır, Sisi'nin iktidarıyla birlikte Washington’dan 1.3 milyar dolarlık önemli bir dış destek sağladı. 1979’da ABD'nin gözetiminde İsrail ile Mısır arasında imzalanan Camp David Anlaşması'ndan bu yana her yıl ABD'den ciddi düzeyde askeri ve ekonomik yardım alan Mısır'a, 1987’den beri her yıl 1.3 milyar dolarlık askeri yardım gidiyor. İsrail ise 3,1 milyar dolarlık askeri yardım aldı.

TRUMP YARDIMI KESEMEZ ÇÜNKÜ...

Uzmanlar ABD'den askeri yardım alan ülkelerin çoğunun ABD'nin güvenlik çıkarları açısından kilit ülkeler olduklarının altı çiziliyor. Yardım alan çoğu ülke ABD eliyle karıştırılmış sonrasında ise 'sözde' yardım edilmiş ülkeler. Bu nedenle ki ABD'nin güvenlik kaygıları dikkate alınarak askeri yardımların kesilmesi neredeyse imkansız. Ayrıca ABD yardım ettiği ülkeleri tersine bir şekilde adeta sömürüyor. Öyle ki birçok ülkeye giren yardımlardan çok ülkeden ABD'ye geriye doğru çıkan para oluyor.

ABD YARDIMLARI

Ürdün 636 Milyon dolar
Afganistan 6 milyar dolar
Nijerya 413 milyon dolar
Uganda 450 milyon dolar
Kenya 632 milyon dolar
Zambiya 428 milyon dolar
Tanzanya 545 milyon dolar

ABD’de toplam 92 ülkeye mali yardımda bulunuyor. ‘Güvenlik yardımı' olacak tanımlanan silah ve mühimmat hibesi yapılan ülke sayısı ise 143 . ABD’nin içeriği belli olmayan yardımları ise 6,5 milyar dolar. Yıllara göre toplam yardımlar ise 2015 yılında 43, 2016 yılında 49 ve 2018 yılında 25 milyar dolar.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:06
  1. kudüs
  2. ABD
  3. Donald Trump
  • ADEM ADEMOĞLUADEM ADEMOĞLU1 gün önce
    hokkabazıkendi insanları takmıyor kidünya taksın
  • aliali1 gün önce
    Darphane elinde paralari basip basip gonderiyor, millette kaniyor ABD nin balonu patlayacak da patlarken yaninda kimi goturecek o onemli
  • MuratMurat1 gün önce
    Yahu neden burda oynanan ingiliz oyununu haber etmiyosunuz abd ye aldiris etmiyosa millet bilinki ingilterenin abd ile catismasindan dolayidir yolsa tasarinin t si gecemezdi
  • OSMANLIOSMANLI1 gün önce
    ABD için çok kűçűk meblağlalar..yardımları keserse o űlkelerdeki kendi űslerinin sonu olur..!!!' 
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 1 gün önce
    Ne para varmış lan bu gavur oğlu gavurda.....
  • Asım Asım 1 gün önce
    Bu yardımlar oradaki kendi askerleri için mi
  • vatan pervervatan perver1 gün önce
    Bunlar da yardjm sayılmaz. Abdnin buralarda deniz, kara, hava üsleri var. O yardımlar da bir nevi bunların kira parası.
  • abdoabdo1 gün önce
    ya bizden çıkan paraları hiç düşündünüzmü. sadece içimizdeki zengin yahudilerden ısraele akıtılan dövizler. yahu uyanın artık. eski partiler zamanında bu ülkede neler peşkeş çekildi. fakat şimdi işler değişip menfaatler elden gidince sayın erdoğana düşman oldular.
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