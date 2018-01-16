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Trump'ı dünyanın diline düşüren fotoğraf!

Eşi ve çocuklarıyla davranışıyla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Trump yine tartışma konusu oldu.

16 Ocak 2018 Salı 18:23
Trump'ı dünyanın diline düşüren fotoğraf!

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini eşi Melania ve oğlu Barron ile birlikte Florida'da kendisine ait Mar-a-Lago isimli tesiste geçirdi. Trump ailesi dönüşte Air Force One uçağıyla Beyaz Saray'ın yolunu tutarken, ABD Başkanı'nın eşine ve çocuğuna karşı tavrı yine tartışma konusu oldu.

Yalnızca verdiği politik kararlarla değil yaptığı gaflarla da gündemden düşmeyen Trump'ın yaptığı bu hareket yine çok konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de bir gezisi sırasında eşi ve oğlundan şemsiyeyi 'sakınmasıyla' gündeme geldi.

Sahibi olduğu Florida'daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutan Trump için İngiliz Daily Mail gazetesi "Ne kadar da centilmen!" yorumunda bulundu.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 18:23
  1. Donald Trump
  2. Melania Trump
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