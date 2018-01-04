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Trump'dan o iki lidere hakaret: Aptallar ama...

Kendisini skandallarla gündemde tutmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden iki ülkenin liderine hakaret etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:04
Trump'dan o iki lidere hakaret: Aptallar ama...

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilen iplerin ardından yaklaşık 2 yıl sonra görüşme gerçekleştirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, iki Kore arasındaki yarım saatlik zaman farkı nedeniyle Güney'den başlatılan aramaya henüz mesai saati başlamayan Kuzey'den cevap gelmedi.

Yaşanan bu gelişme ve ılımlı adımlar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Eğer ben yapabileceklerimizle ilgili, başarısız 'yetkililerin' hepsiyle Kuzey Kore'ye karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım, Kuzey ve Güney Kore arasında görüşmelerin ve diyaloğun devam edeceğine kimse inanmazdı. Aptallar, ama konuşmaları iyi bir şey."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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