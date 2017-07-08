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Trump’dan, insani yardım için 639 milyon dolarlık bağış vaadi

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın başkenti Hamburg’dadüzenlenen G20 liderler zirvesinde insani yardım fonuna 639 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin söz verdi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:09
Trump’dan, insani yardım için 639 milyon dolarlık bağış vaadi

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, G20 Liderler zirvesinde dünyadaki gıda krizine ilişkin açıklama yaptı. 2. Dünya savaşından beri kötü bir insani krizle karşı karşıyayız” diyen Beasley, WFP’nin verilerine göre ek finansmanın dört ülkedeki acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan miktarın yaklaşık üçte birini karşıladığını belirtti. Bu yıl dünyada yaklaşık 109 milyon insanıngıda kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Beasley, “Eğer acil ihtiyacımız olan finansman yardımını alamazsak, önümüzdeki 4 ay içinde 400 bin ile 600 bin arasında çocuğun öleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Beasley’in açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, insani yardım programına 639 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı. Trump, bağışın 331 milyon dolarını Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Yemen ülkelerinde açlık çeken insanlar için ayrılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:09
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