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Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mülteciler için söylediği ''iğrenç ülkelerden geliyorlar'' açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

14 Ocak 2018 Pazar 00:26
Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, ''İğrenç ülkelerden geliyorlar'' ifadelerini kullanmıştı. Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang ise, Trump için ''iğrenç başkan'' sözlerini kullandı.

Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.

Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 00:26
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