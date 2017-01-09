Trump'a tehdit: İntikamımızı alırız

Çin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı.
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından "Global Times" gazetesinde yayımlanan başyazıda, "Tek Çin Politikası'nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı" vurgulanarak ABD liderlerinin, iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Asya-Pasifik'teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi.
Söz konusu politikanın "pazarlık konusu dahi edilemeyeceğine" işaret edilen yazıda, "Trump'ın, görevi devraldıktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Çin halkının devletinden intikam talep edeceği" uyarısında bulunuldu.
Yazı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in hafta sonu Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador'u kapsayan Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlandı.
Tsai'nin ziyaret edeceği ülkeler arasında aktarma yaparken ABD'nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, ABD durağında Trump'la veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu
Çin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı.