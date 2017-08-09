Trump'a şok! FBI baskın yaptı, belgelere el koydu
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanya müdürü Paul Manafort'un evini FBI basarak belgelere el koydu. Seçimlerdeki Rusya-Trump ilişkisi soruşturuluyor.09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:11
FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili olarak arama yaptı.
İFADE VERDİKTEN BİR GÜN SONRA BASKIN YAPILDI
Şafak vakti yapılan FBI baskının, Manafort'un 26 Temmuz'da Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra gerçekleştiği ifade edildi.
BAZI DÖKÜMANLARA EL KONULDU
FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.