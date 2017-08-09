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Trump'a şok! FBI baskın yaptı, belgelere el koydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanya müdürü Paul Manafort'un evini FBI basarak belgelere el koydu. Seçimlerdeki Rusya-Trump ilişkisi soruşturuluyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:11
Trump'a şok! FBI baskın yaptı, belgelere el koydu

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili olarak arama yaptı.

İFADE VERDİKTEN BİR GÜN SONRA BASKIN YAPILDI

Şafak vakti yapılan FBI baskının, Manafort'un 26 Temmuz'da Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra gerçekleştiği ifade edildi.

BAZI DÖKÜMANLARA EL KONULDU

FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:11
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