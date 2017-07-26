Trump'a mitinginde şoke oldu... bayrak açtılar...

ABD Başkanı Donald Trump, Youngstown'da destekçilerine hitap ettiği miting protestolara sahne oldu. ABD televizyonlarında canlı yayınlanan mitingde, bir protestocu Trump konuşmasını yaptığı sırada SSCB bayrağı açtı.

Olayın kalabalığın dikkatini çekmesinin ardından gürültülerin yükseldiği salonda Trump, durumu umursamaz görünüp "Göstermezseniz kimse onun burada olduğunu bile anlamaz" dedi.

"ANNESİNE GİDİYOR"

Salondaki birinin elindeki bayrağı aldığı protestocu daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

Trump da protestocu salondan çıkartıldıktan sonra "Genç biri. Annesine gidiyor şimdi. Bahse girerim annesi de bana oy vermiştir" ifadelerini kullandı.

SALONDA BAŞKA PROTESTO

Öte yandan salonda bulunan ve elinde "Trump ve Pence gitmeli" ifadelerinin yazılı olduğu bir başka protestocunun da salondan çıkartıldığı aktarıldı.