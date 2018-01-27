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Trump'a karısından büyük şok! Terk etti...

Davos zirvesinden kısa süre önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın pornocuyla yaşadığı ahlaksızlık ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Davos'ta eşine eşlik etmeyi reddeden Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk ettiği iddia edildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:40
Trump'a karısından büyük şok! Terk etti...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın evi terk ettiği iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre First Lady bir süredir geceleri D.C Hotel'de kalıyor.

Gazete, Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etme sebebinin, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızı Stormy Daniels'le ilgili ortaya çıkan haberler olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Stormy Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülmüş, iddialar Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.
Haberde art arda gelen skandalların Trump çiftinin arasını iyice bozduğu bilgisi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.

Davos öncesi ahlaksız Trump'ın pornocuyla ihaneti kriz çıkardı

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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