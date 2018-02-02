Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'a hakaret eden Maradona'ya yasak!

Verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'a 'kukla' diyen Maradona'ya ülkeye giriş için vize verilmedi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:27
Trump'a hakaret eden Maradona'ya yasak!

Pek çoklarınca dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kabul edilen Diego Maradona, eski eşi Claudia Villafane ile ilgili Miami'de görülen bir davaya katılmak için ABD'ye yaptığı vize başvurusundan ret yanıtı aldı. ABD'ye giriş izni alamama sebebinin, başvuru döneminde Venezuela devlet kanalı Telesur'a verdiği bir demeç olduğu öğrenildi.

AVUKATI SUSMASINI RİCA ETTİ, AMA

Maradona'nın avukatı Matias Morla, kendisi Amerikan elçiliğindeyken Maradona'nın Telesur'a konuşacağını öğrendiğini ve müvekkilinden ''Lütfen Diego, ABD hakkında ağzını açma'' ricasında bulunduğunu anlattı. Ama Telesur sözkonusu olunca röportajın tahmin edilen yönde gittiğini söyleyen Morla, ''ABD Başkanı Donald Trump hakkında ne düşünüyorsun'' sorusu yöneltilince Maradona'nın da 'kukla' anlamına gelen 'chirolita' sözünü kullanıp ''Trump bir kukladır'' dediğini aktardı.

Avukat, bunun üzerine Maradona'ya "Bu hitap tercihinden sonra Miami'de seni benim temsil etmem gerekecek" dediğini belirtti.

1994'TE DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Bu, Arjantinli futbol efsanesinin ABD'de bulunmasına yönelik ilk yasak değil. 1994 Dünya Kupası sırasında yapılan testlerde kanında kokain bulunması sonrası ABD'den gönderilmiş ve ülkeye bir daha gelmemesi söylenmişti.

Küba ve Venezuela'ya desteği, Arjantinli devrimci Ernesto 'Che' Guevara'ya sevgisiyle de tanınan 57 yaşındaki Maradona, şu sıra BAE'nin El Fujairah kulübünde teknik direktörlük yapıyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:27
  1. DÜNYA LİGLERİ Haberleri
  2. DÜNYA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap