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Trump'a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Sebastian Gorka hakkında Macaristan'da yakalama emri çıkartıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:57
Trump'a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Trump'ın eski terörle mücadele danışmanı Sebastian Gorka hakkında Macaristan'da yakalama emri çıkartıldığı ortaya çıktı. Gorka'nın isminin Macaristan emniyetinin internet sitesinde 'aranıyor' bölümünde yer aldığı belirtildi.

Gorka hakkındaki yakalama kararının Trump başkan seçilmeden iki ay önce, Eylül 2016'da çıkarıldığı bildirildi. Yakalama kararının sebebinin ateşli silahlar ve cephaneliğin kötüye kullanımı nedeniyle çıkarıldığı ifade edildi.

Gorka hakkındaki yakalama kararını ilk ortaya çıkaran Macar internet sitesi 444, yakalama kararına neden olan olayın 2009 yılında gerçekleştiğini öne sürdü. Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Gorka ise iddiaları reddederek, 2008 yılında ABD'ye taşındığını söyledi.

Londra doğumlu olan Gorka'nın Macaristan ve ABD vatandaşlıkları bulunuyor. Beyaz Saray eski Başstratejisti Steve Bannon'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Gorka, Bannon'da 1 hafta sonra görevinde ayrılmıştı. İki isim daha önce aşırı sağcı Breitbart internet sitesinde beraber çalışmışlardı.

Gorka hakkında 2016 yılının başlarında bir uçağa ateşli silah sokmaya çalıştığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak daha sonra mahkeme Gorka hakkındaki suçlamaları düşürmüştü.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:57
  1. Sebastian Gorka
  2. Donald Trump
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