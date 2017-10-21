Kuzey Kore, ABD’ye karşı diğer ülkelere mektup yazdı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki ‘füze’ krizi sürerken Kuzey Kore’nin Avustralya ve diğer ülkelere Donald Trump'a karşı destek isteyen bir mektup yazdığı öğrenildi.

Pyongyang’ın Endonezya’daki elçiliğinden aynı ülkedeki Avustralya temsilciliğine gönderilen mektubun bir kopyası Avustralya dışişleri bakanlığı tarafından yayınlandı.

İLKESİZ, BENCİL, DAR GÖRÜŞLÜ…

Kuzey Kore Halk Meclisi Dışişleri Komitesi Avustralya parlamentosuna gönderilen mektup, ABD'nin başı olarak Trump ve onun gibi olan ilkesiz, bencil ve dar görüşlü olan ülkeleri eleştiriyor.

TRUMP TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT

Belgede, Trump’ın nükleer silahlı Kuzey Kore’yi yok etme tehdidinin aslında tüm dünyayı yok etmek için bir tehdit olduğu da belirtildi.

Mektup ülkelerin, ABD’nin tutumuna "dikkatli bir biçimde tetikte kalarak yanıt vermelerini istiyor.