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Trump'a bir şok daha... O isim istifa etti

ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:20
Trump'a bir şok daha... O isim istifa etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald'ın, dün ortaya çıkan tütün şirketlerinde hisseleri olduğu iddiasının ardından, bugün istifa ettiği duyuruldu.

CDC'nin bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Dr. Fitzgerald'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Dr. Fitzgerald'ın karışık finansal çıkarları, CDC Direktörü olarak bütün görevlerini yerine getirmesini sınırlamaktadır. Kendisi söz konusu finansal varlıkları belli zaman süresi içinde elinden çıkaramamıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD'de siyasi analiz internet sitesi Politico'da dün yayımlanan haberde, 7 Temmuz'da CDC'nin direktörü olan Dr. Fitzgerald'ın, geçen yılın temmuz-eylül döneminde tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on binlerce dolar değerinde hisse senedi satın aldığı iddia edildi.

Ayrıca, haberde, Dr. Fitzgerald'ın tütün kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerini araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı öne sürüldü.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:20
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