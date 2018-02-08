ABD görüşme talep etmişti! Kuzey Kore'den 'hayır' cevabı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme sırasında, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini söylemesinin ardından somut adım ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından atıldı.



Pence Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye giden Kuzey Koreli yetkililerle görüşebileceğini belirtti.



Ancak ABD beklediği yanıtı alamadı. Kuzey Kore ABD'li yetkililerle bir araya gelme niyetlerinin olmadığını belirtti.