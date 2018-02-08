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ABD görüşme talep etmişti! Kuzey Kore'den 'hayır' cevabı geldi

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a görüşme talebi gelmişti. Ancak Kuzey Kore Kış Olimpiyatlar sırasında iki ülke arasında gerçekleşmesi talep edilen görüşmeyi reddetti.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:21
ABD görüşme talep etmişti! Kuzey Kore'den 'hayır' cevabı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme sırasında, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini söylemesinin ardından somut adım ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından atıldı.

Pence Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye giden Kuzey Koreli yetkililerle görüşebileceğini belirtti.

Ancak ABD beklediği yanıtı alamadı. Kuzey Kore ABD'li yetkililerle bir araya gelme niyetlerinin olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:21
  1. Donald Trump
  2. Kuzey Kore
  3. ABD

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  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI1 sa önce
    İŞTE CESARET BAŞKANLARDAN REİSLERDEN BİRİDE BU ADAM OLABİLİR
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