Trump: Zanlıyı Guantanamo'ya göndereceğim

New York'un aşağı Manhattan bölgesinde, Dünya Ticaret Merkezi yakınında silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis olaya müdahale etti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saldırının terör eylemi olduğunu ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

De Blasio, 6 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. ABD basınında saldırganın Özbek asıllı 29 yaşındaki Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğu iddia edildi. Saldırgan yaralı olarak gözaltına alındı.

New York Valisi Andrew Cuomo ise saldırganı "yalnız kurt" olarak tanımladı ve tek başına hareket ettiğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre saldırgan, olay yerinden kaçmadan önce arkasında bir de not bıraktı. Notta saldırının terör örgütü DEAŞ adına yapıldığı ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Olayı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili attığı twitte, "New York saldırısı, yine hasta ve dengesiz birinin saldırısına benziyor. Yetkililer soruşturmaya devam ediyor. ABD'DE OLMAZ!" dedi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı diğer mesajda ise, "DEAŞ'ı, Orta Doğu'da ya da başka bir yerde yenilgiye uğratmamızdan sonra, ülkemize girmesine ya da geri dönmesine izin vermemeliyiz. YETER!" dedi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump attığı twitte, "Tanrı ve ülkeniz sizinle" dedi.