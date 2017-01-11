Trump yönetiminden flaş Erdoğan açıklaması!

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Dev dalgalar restoranı yerle bir etti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 106 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskelede bulunan bir restoranı yerle bir etti.