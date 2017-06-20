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Trump yönetimi o ülkeye karşı sertleşecek!

Trump yönetiminin ABD'nin 16 yıllık Afganistan stratejisini yeniden gözden geçirerek Pakistan'a olan yaklaşımını sertleştirme kararı aldığı öne sürüldü.

20 Haziran 2017 Salı 15:12
Trump yönetimi o ülkeye karşı sertleşecek!

Son günlerde ABD'nin Afganistan politikasını gözden geçiren ve yeniden değerlendiren Donald Trump yönetiminin, Pakistan'a yönelik yaklaşımını sertleştireceği iddia edildi. Reuters'ın haberine göre, Pakistan merkezli militanların komşu Afganistan'da gerçekleştirdikleri saldırıları değerlendiren Trump yönetimi, konuyla ilgili sert önlemler almaya karar verdi.

Beyaz Saray'ın Pakistan'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları genişletme, Pakistan'a yapılan yardımları kısıtlama ve ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak gördüğü ülkeyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme gibi bir takım önlemler üzerinde tartıştığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin Afganistan'da 16 yıldır sürdürdüğü savaştaki stratejisini değerlendiren Trump yönetiminin, Taliban'ın Pakistan'daki güvenli mağaralarda saklandığı ve bu yolla Afganistan'da birçok eylem gerçekleştirdiği sonucuna ulaştığı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray'ın Pakistan'la ilişkileri kırmak istemediği ve daha geniş bir işbirliği için İslamabad yönetimine olan yaklaşımını değiştireceği bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan bir ABD'li yetkili, "Şu ana kadar Pakistan'la ilgili stratejimizin ne olduğunu hiç açıkça belirtmemiştik. Bundan sonra açık bir şekilde Pakistan'dan ne istediğimizi söyleyeceğiz" ifadeleirni kullandı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:12
  1. NATO
  2. ABD
  3. Pakistan
  4. Beyaz Saray
  5. Donald Trump
  6. Afganistan
  7. Taliban
  • HacıHacı11 sa önce
    Arenadan kaçan boğaya döndü yakında hitler gibi intihar edebilir.
  • ......11 sa önce
    Heryere kolunu. Uzatma turp Birgün gelir okolu kırarlar.suriyede Afkanistanda ondan önce pasifikte çin k Kore senin kolunu kırmazsa.Biz Türkiye ve Pakistan kırmasını iyi biliriz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 11 sa önce
    Yeni Kurban Pakistan ' mı ? Alçaklar.
  • hrnhrn12 sa önce
    Resmen haraca baglıyor,bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı devletler şikayet etmeye korkuyor,filipinlere bak ne olduğunu anla
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