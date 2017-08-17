Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
Donald Trump'un başkan olması ile giderek faşizme doğru kayan Amerika yönetimi, Türkiye'deki Ayasofya ile tarikat ve cemaatlere dil uzattı.17 Ağustos 2017 Perşembe 17:55
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 19 yıldır geleneksel olarak yayınladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun sonuncusu salı günü yayınlandı. Raporda Ayasofya, tarikat ve cemaatler ile ilgili bölüm dikkat çekti. Dini özgürlükleri savunduğunu iddia eden Amerika Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin yasak olmasına rağmen serbest olmasını şikayet etti.
Raporu kameraların karşısında kamuoyuna ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson açıkladı. Hürriyet'in haberine göre 199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ raporunda Ayasofya ile ilgili bölüm şöyle:
TARİKAT VE CEMAAT YASAĞI UYGULANMIYOR
- Hükümet Türkiye’deki tarikat ve cemaatlere yönelik resmi yasağı zorlamıyor; bu gruplar yaygın ve aktif olmayı sürdürüyor.
- Ocak 2016’da hükümet kamu görevlilerinin Cuma günleri öğle aralarında Cuma namazına gidebileceğini duyurdu. Ağustos 2016’da ise hükümet kadın polislerin başörtüsü kullanmasına ilişkin yasağı kaldırdı.
ZORUNLU İMAM HATİPLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
- Hükümet, devlet liselerine sınırlı sayıda öğrenci kabul ederek TEOG sınavında iyi puan alamayan on binlerce öğrenciyi devlet eliyle işletilen din okulları olan imam hatiplere gitmek zorunda bıraktı. Bazı düz liseler imam hatiplere çevrildiği için coğrafi olarak o okullara gitmek zorunda olan ancak dini eğitim tercih etmeyen öğrenciler imam hatiplere maruz bırakıldı. İmam hatiplere kayıtlı öğrenci sayısı bir yılda 100 binlik artışla 1 milyondan 1.1 milyona çıktı. Laik düşüncedeki velilerin eleştirileri hükümetin eğitim politikasında laiklik yerine dini eğitimi tercih ettiğine ilişkin endişeler içeriyor.
‘AYASOFYA KORUNSUN’
- İslami gruplar Ayasofya’da dahil bazı Ortodoks kiliselerin camiye dönüştürülmesine yönelik kampanya yapmayı sürdürdü. 50 yıldır müze olarak kullanılan Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi’nin 2013 yılında camiye dönüştürülmesinin ardından diğer kiliselerle ilgili kampanyalar yoğunlaştı. 28 Mayıs 2016’da binlerce kişi İstanbul’un fethinin 563. yıldönümü nedeniyle Ayasofya önünde namaz kıldı.
- ABD Büyükelçisi, büyükelçiliği ve konsolosluk yetkilileri yıl boyunca Türk Dışişleri Bakanlığı, Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde dini gruplara yönelik nefret söyleminin kınanmasının önemini gündeme getirdi. Hükümetten söz konusu grupların dini özgürlüklerini kullanması önündeki sınırlamaların kaldırılması ve mülk sorunlarının çözülmesini de talep ettiler.
- İstanbul Başkonsolosu görüşmelerinde Ayasofya’nın birlikte yaşamanın sembolü olarak tarihsel önemine dikkat çekti. Adana Başkonsolosu Diyarbakır’da kamulaştırma yoluyla el konulan kiliselerin bir an önce iadesini istedi. Washington’da Türk yetkililerle yapılan temaslarda Dışişleri Bakanı Tillerson ve vekili Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması beklentisini dile getirdiler.
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hasan12 dk önce hadsiz kafire bak. sanamı sorcaz ne yapcagımızı? hamido16 dk önce Gelmiş geçmiş hiç bir abd başkanı beni ısrailin emrine karşıçıkmamış çıkamamıştır. ve Tramp ın bu isteğibeni israil kafirinin emridir. Hançerci18 dk önce Yeni hedefimiz beyaz sarayı camii yapmak. Haydi Allah InşAllah... Furkan18 dk önce Ehli sünnet tarikatlar cemaatler haktır.Bunu kabullenemeyen kendi sopunu araştırsın ilk önce.Dışaridaki kafiri anladık kafirliğini yapıyor istemiyor.Peki içimizdeki bazıları niye hazmedemiyor.Ceddim Fatih'de tarikat ehliydi.Onlar kaç kıtaya hükmettiler.Tarikatları kötüle cemaatleri kötüle insanları ehli sünnet alimlerin yolundan alıkoy insanlar tek kalsın sonra parçalamak daha kolay olur değil mi ? Bu oyun eskidi.. Deli18 dk önce Camimizde neden namaz kılmak yasak Müslüman olarak bize neden yasakGavur tohumu Ruhi 21 dk önce Oldu it soyu baska ne yapalim Faik24 dk önce Ne alaka ayasofya fetihin sembolü fatih sultan han ın mirası cami olacak sizde mal mal bakacaksınız ırkçı lider turump un konuşmaya hakkı yok o kadar. Serkan aydin27 dk önce Artık komik duruma dustuklerinin farkindalarmi bilmiyorum..iyice budalaca ve ahmakça söylemlere girişir oldular batilili devletlerin söz sahibleri..bizdende bi kişi demiyo ağa bizdeki tarikatler kapansın etsin diyosunuz ama batıda tarikattan geçilmiyor..mesela içinden 2 amerikan başkanı çıkaran bush ailesinin üyesi olduğu skolls and bonds yani kurukafa ve kemikler örgütünü neden kapamıyorlar..ki bu örgüt amerikada içinde statü sahibi üst rütbeli siyasetten bürokrasiye askeriyeden en zengin şirketlere mensup üyeler barındıran bir paganist örgüt olduğunu bilsin herkes..bu örgütün en iyi üniversitelerden biri olan yale üniversitesinin sahibi olduğunu söyleşinler.digeri bohemian grove denen diğer pagan örgüt.. bu örgütler amerikan derin devletinin bir parçasıdır aynı zamanda..b'na b'rith denen kabalist örgütü bi araştırın..bunlarin en üstü rockefeller vakfının kurucusu olduğu tavistock örgütünü neden sormuyorlar bizimkiler..bati tamamen masonik kabalist hermetik ve ezotorik örgütler tarafından yönetilir perde arkasında.. tapınak şövalyelerinin devamı olan gül ve hac kardeşliğine ne diyecez peki eyy batı.. yada katolik örgütler olan cizvit tarikatı opus dei tarikatı malta şövalyeleri totoon şövalyelerine ne diyeceğiz...yada italyadaki p2 mason locasına?yada trumpunda desteklediği ırkçı nazi klux klan örgütünüze?adamlar ya karşılarındakini salak sanıyolar yada son derece kustahlar her hareketi kendilerine hak olarak görüyorlar.curet ettiklerinin sınırı yok..bende olucak ama sizde asla olmıycak mantığı.. nükleer silâhlardada bu böyle degilmi zaten..abd de binlerce var ama başka hiç bir müslüman ülkesi nükleere şahib olamaz..trump efendi sen önce ülkendeki masonik örgütleri kapa yada yahudi cemaatlerini kuruluşlarını.. ulkendeki apiac denenyahudi lobisini engelle önce sıkıysa yada yahudi ajansini..macan yiyorsa tabi..pardon onların kuklasisin sende M28 dk önce Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye” abdo33 dk önce nede olsa kökeni yahudi turupun