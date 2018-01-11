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Trump yine saçmaladı! Sosyal medya yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan yine herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:41

Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, ''Bununla ne demek istemektedir'' yorumlarını beraberinde getirdi.

SAYILAR BİRBİRİNE KARIŞTI

Zira ABD F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor. Ancak Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı kasımda yapıldı.Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.''

TWİTTER YIKILDI

Yanlışını tam manasıyla düzeltemeyen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da 'The Hoarse Whisperer' isimli kullanıcı ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 14:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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