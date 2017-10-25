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Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!

Trump'ın imzaladığı yeni kararname sonrasında gelecek üç ay boyunca 11 ülkeden ABD'ye iltica etmek isteyenler 90 günlük bir gözetim süresine tabi tutulacak.

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:04
Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!

ABD yönetimi, ülkeye mültecilerin alınmasına ilişkin geçici yasağın yerine 11 ülkeden gelecek mültecileri "aşırı risk" gerekçesiyle 90 günlüğüne gözetim altında tutacağını duyurdu.

YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye 120 günlüğüne mültecilerin alımını durduran kararın süresinin dolması üzerine yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.

Buna göre gelecek üç ay boyunca 11 ülkeden ABD'ye iltica etmek isteyenler 90 günlük bir gözetim sürecine tabi tutulacak. Kararnamede 11 ülkenin asmi belirtilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yazılı açıklamasında, kararın amacının Amerikan halkını "korumak" olduğunu kaydetti.

Mültecilerin ABD'ye alımının tekrar başlaması için yeni bir aşamaya geldiklerini belirten Tillerson, "Alınan yeni kararlar ABD'nin dünyanın en çok zarar gören insanlarına yardımını devam ettirmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, mültecilere ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalayarak "Mülteci Kabul Programı" dahilinde bütün ülkelerden yapılacak başvuruları 120 günlüğüne askıya aldığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 23:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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