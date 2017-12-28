Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump ünlü katillerle anlaştı! Ona özel ağ kuracaklar

Sarı Şeytan, Irak’ta katliam yapmakla suçlanan eski özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusuna özel bir istihbarat ağı kurduracak.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:18
Trump ünlü katillerle anlaştı! Ona özel ağ kuracaklar

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘derin devlete’ karşı giriştiği mücadele kapsamında doğrudan kendisine bağlı özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddia edildi. Amerikan medyasında çıkan iddialara göre Trump yönetimi, Afganistan ve Irak’ta sivil katliamlarla anılan ve ceza aldıktan sonra ismi değişen özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki eski CIA yetkilisi Oliver North’a gizli bir casusluk şebekesi kurdurmayı değerlendiriyor.

İDDİALARI İNKAR ETTİLER

Planın hayata geçmesi halinde Prince ile North’un toplayacakları istihbaratı sadece CIA Başkanı Mike Pompeo’ya vermesi ve paylaşılmaması öngörülüyor. Beyaz Saray ile Ulusal Güvenlik Konseyi ise özel istihbarat teşkilatına dair bir planın hiç gündeme gelmediğini söyledi.

Akşam

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ için yeni hamle! Bütün illere gönderildi
    1. FETÖ için yeni hamle! Bütün illere..
    2. ByLok'ta ilk tahliye
    3. Naylon poşetlerden kurtuluyoruz
    4. On binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    5. AK Partili vekil üşüyen şehit babasını..
    6. Kamu’daki sağlık personeline bir iyi..
    7. Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye..
    8. Devlet onay verdi: 1 ay boyunca...
    9. Beklenmedik çöküş! Kudüs dahil..
    10. Bağımlılıktan psikiyatriye,..
    11. Trump ünlü katillerle anlaştı! Ona..
    12. Arda açıkladı: Türkiye'de sadece o..
    13. Çukurca'da hain saldırı: Yaralılar var
    14. Suriye'de İran'a bir şok daha
    15. 'Mahrem imam' itiraf etti:..
    16. Yazılımın babayiğitlerinden Türkiye..
    17. Bakan Eroğlu:: Erdoğan 'olmaz' deyip..
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber..
    19. THY uçağı zorunlu iniş yaptı!
    20. Almanya'da skandal! Binlerce mülteci..
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı